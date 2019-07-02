Врач-диетолог объяснила, какой хлеб лучше употреблять в пищу

Мультизерновой хлеб намного полезней, чем обычный. К такому выводу пришли специалисты «Росконтроля», проверившие качество этого продукта. «Вечерняя Москва» пообщалась с врачом-диетологом и выяснила, в чем же преимущество мультизернового хлеба и действительно ли его употребление в пищу способствует похудению.

По словам врача-диетолога Центра эстетической косметологии Елены Соломатиной, в таком изделии огромное количество важных для человека микроэлементов, чего нельзя сказать про привычный большинству потребителей хлеб.

— Обычный хлеб и даже черный, который считается диетическим, изготавливается из муки высшего сорта, — утверждает она. — Из него при этом удаляют полезные витамины и даже клетчатку.

По мнению ученых, в обычном хлебе много калорий. Его употребление может привести к повышению сахара в крови, который является ядом для наших сосудов и способствует появлению избыточного веса.

— Организм в большом количестве начинает вырабатывать инсулин, который потом преобразовывается в жир, — рассказала Соломатина. — Человек полнеет, и толку от такой пищи мало. После трапезы быстро расходуется энергия, и вновь возникает чувство голода.

Подобные изделия противопоказаны людям преклонного возраста, у которых замедлен метаболизм, подчеркнула эксперт.

В свою очередь, мультизерновой хлеб, содержащий огромное количество зерен, насыщен витаминами.

— Он дает чувство насыщения, — говорит Соломатина. — И человек, как правило, съедает меньше основного блюда.

Врач рекомендует употреблять четыре куска мультизернового хлеба в течение дня.

— Лучше всего употреблять хлеб до вечера, — уточнила диетолог.

Несмотря на небольшое количество калорий, в вечернее время желательно заменить хлебобулочные изделия на белковый омлет или кисломолочные продукты, если человек хочет похудеть.

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