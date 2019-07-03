Названы популярные среди россиян автомобили по цене до 2 миллионов рублей
Аналитики представили перечень самых популярных авто в России стоимостью от полутора до двух миллионов рублей.
На первом месте списка оказался автомобиль Toyota Camry. Японскую модель приобрели 13,3 тысячи раз за первые пять месяцев 2019 года, причем ее средняя цена составляла ровно два миллиона рублей.
Следом идет KIA Sportage. За южнокорейский кроссовер 13,2 тысячи автомобилистов отдали один миллион 760 тысяч рублей.
Третью позицию в рейтинге занял Volkswagen Tiguan. Немецкое качество тоже стоит ровно два миллиона рублей. На нем остановили свой выбор свыше 13 тысяч автовладельцев.
В список включили и Toyota RAV4. Она стоит чуть больше двух миллионов рублей, но разошлась тиражом 10,6 тысячи авто. Об этом пишет «Автостат».
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