Диетологи рассказали о бюджетных способах питаться правильно

Врачи выяснили, что резкий отказ от любимых продуктов может пагубно повлиять на изменение рациона в целях оздоровления организма и похудения. Они рассказали о том, что избавляться от своих «пищевых привычек» нужно не спеша.

Для того чтобы переход от вредных лакомств к полезным продуктам был щадящим, можно сначала включать здоровую пищу методом чередования с привычной едой.

Диетологи посоветовали сперва пару раз в неделю заменять мясо на фасоль.

Состав этих продуктов схож по большому содержанию белка, витаминов и микроэлементов. Тем не менее бобовые принесут больше пользы фигуре, нежели мясо, особенно красное.

Недавние исследования ученых Оксфордского института показали, что даже если есть красное мясо изредка, повышается риск заболеть раком кишечника. То же самое относится к колбасным изделиям, ветчине и сосискам. Также ученые рекомендуют заменить мясную пиццу на овощную или грибную.

А еще специалисты считают, что сливочное масло куда вреднее оливкового. Стоит избегать майонеза и соусов на молочной или сливочной основах.

Помимо этого, врачи сказали, что лучше отказаться от картошки и заменить ее тыквой. Содержание большого крахмала в картофеле не так полезно, как букет витаминов в предложенной диетологами альтернативе. Об этом сообщает «Российская газета».

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