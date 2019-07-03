Шойгу провел совещание по расследованию гибели моряков в Североморске
Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с членами комиссии по установлению причин возгорания на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Напомним, что 1 июля стало известно о гибели 14 моряков во время пожара на аппарате АС-12 в Североморске. По предварительным данным, из них семь — капитаны I ранга, двое — Герои России.
Президент России Владимир Путин встретился с главой Минобороны Сергеем Шойгу 2 июля вечером и дал поручение отправиться в Североморск, чтобы расследовать причины ЧП.
В начале совещания министр назвал произошедшее «большой трагедией».
— Погибли наши товарищи, сослуживцы. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти, — заявил Шойгу.
При этом все находившиеся на борту судна подводники были высококлассными военными специалистами. Как отметил глава военного ведомства, они занимались исследованиями гидросферы.
Шойгу также сообщил, что первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский. Чтобы пламя не распространилось на другие помещения, моряки задраили за ним люк. Об этом пишет ТАСС.
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