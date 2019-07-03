Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона
• 12:52 • 3 июля 2019
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Выясняются обстоятельства произошедшего
Фото: https://pixabay.com
В Кургане погиб ребенок из-за взрыва мобильного телефона. Об этом сообщили в дежурно-диспетчерской службе города.
По данным ведомства, инцидент произошел в местном общежитии. Ребенок принес с улицы телефон и поставил его на зарядку, а затем аппарат взорвался. Пострадавший скончался от полученных травм.
В ведомстве уточнили, что происшествие могло произойти из-за «детонации части боеприпаса неустановленного образца». Выясняются обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.
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