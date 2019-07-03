Серебряные монеты и свинцовые пломбы: как москвичи создавали накопления за три века

Специалисты закончили исследование клада, обнаруженного во время раскопок на Долгоруковской улице. «ВМ» первой узнала результаты изучения этой и еще одной необычной находок.

В «Столичном археологическом бюро» подводят итоги работы на Долгоруковской улице. Среди необычных артефактов, обнаруженных в ходе раскопок, — уцелевшая касса начала прошлого столетия.

— Бережно собранные монеты отражают образ жизни среднестатистического москвича, — рассказывает генеральный директор «Столичного археологического бюро» Константин Воронин. — Деньги номиналом 1 рубль, 50 и 20 копеек найдены в стене, самая поздняя монета датируется 1915 годом.

Серебряные монеты Николаевских времен хранились в тряпичном мешке, всего их набралось чуть больше 35 рублей. Археологи предполагают, что в непростые для страны времена горожане предпочитали откладывать средства в серебре. Ведь бумажные деньги быстр обесценивались, а война 1914 года вызывала у людей чувство нестабильности. Все это вылилось в желание сохранить хоть что-то.

— Человек мог откладывать в месяц по рублю, сбережения накапливались примерно три года, — продолжает Константин Воронин. — Это довольно приличная сумма. Для сравнения — большой обед в трактире стоил 50 копеек, а загул на компанию — три рубля. За сто рублей можно было построить деревянный дом в селе.

Деньги номиналом 1 рубль, 50 и 20 копеек найдены в стене, самая поздняя монета датируется 1915 годом Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Ученые выдвинули версию, что владельца клада могли отправить на войну. До призыва он решил сохранить деньги в стене, но богатствами не воспользовался. Да и в 1916 году серебряные монеты вывели из обращения, а в стране стали появляться банкноты номиналом 1 копейка.

— Клады создавали и на границе денежных реформ, — озвучивают еще одну версию специалисты. — Стоит только вспомнить денежную реформу XVII века, когда после почти 300-летнего обращения русской монеты-чешуйки была предпринята попытка введения монет нового типа. Тогда серебряные монеты замещали медными из-за дефицита серебра в стране. Пример такого клада был обнаружен в «Зарядье». Теперь мы нашли подобные накопления на Долгоруковской улице. Только разница во времени — ровно 300 лет, но исторические аллюзии имеют место быть.

А на Болотной площади нашли другие накопления — только не монеты, а свинцовые пломбы. Датируются они началом XIX века. Ученые предположили, что 197 свинцовых пломб собирал таможенник, использовавший свое служебное положение. Он хотел использовать их для хозяйственных целей — как грузила на рыбалке, например, или вовсе думал сдать как дорогой металл. Цена одной пломбы варьировалась от одной до полутора копеек. На копейку можно было поесть и выпить в простой харчевне. Полкопейки стоила рюмка водки, столько же стоила тарелка закуски.

Ученые выдвинули версию, что владельца клада могли отправить на войну. До призыва он решил сохранить деньги в стене, но богатствами не воспользовался Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

— На пломбах сохранились даты, самая ранняя — 1807, а поздняя — 1811 год, — говорит Константин Воронин. — Видимо, такие необычные накопления мелкий чиновник забрать не смог: помешал планам реализовать хозяйственные сбережения пожар 1812 года.

А совсем недавно столичные археологи нашли в Костянском переулке набор монет из желтого металла номиналом пять и десять рублей.

— Московские археологи нашли в Костянском переулке клад монет времен Николая II. Сколько их точно — сказать пока сложно, скорее всего, порядка 60 штук. Также виден номинал — 5 и 10 рублей. Деньги датируют рубежом XIX и ХХ веков. Вероятно, хозяин спрятал их в подвале во времена революции или гражданской войны. Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет. Его стоимость (предварительно) — порядка миллиона рублей, — прокомментировал Алексей Емельянов.

Монеты спеклись, поэтому археологам не удалось установить их точное число на месте. Клад находился в жестяной коробке, которая сохранилась фрагментарно. Ее обнаружили при разборке подвала существовавшего раньше здания. Специалисты предполагают, что монеты могли лежать там со времен революции или гражданской войны. Сейчас работы в Костянском переулке продолжаются.

— Все обнаруженные клады, каждый с разницей в сто лет, говорят о бережливости москвичей, их склонности к накоплениям, — резюмирует Константин Воронин.

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