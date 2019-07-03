Семьям погибших моряков-подводников окажут всю необходимую поддержку
Семьям погибших в Баренцевом море подводников будет оказана вся необходимая поддержка и помощь. Об этом сообщил глава Минобороны в ходе совещания в Североморске, которое посвящено расследованию причин гибели моряков на глубоководном аппарате.
— Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям. Прошу почтить память погибших героев-подводников минутой молчания, — сказал министр в ходе мероприятия. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, 1 июля Минобороны РФ сообщило о гибели 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате АС-12 в российских территориальных водах. Пожар возник во время проведения батиметрических измерений. СК РФ начал проверку по факту произошедшего.
Во вторник вечером, 2 июля, президент России провел внеплановую встречу с министром обороны, от которого по итогам беседы потребовал отправиться в Североморск для выяснения причин ЧП. 3 июля Шойгу провел совещание с членами комиссии по установлению обстоятельств возгорания на судне.
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