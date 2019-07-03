Переселение жителей поселка Северный по реновации начнется в этом году
• 13:14 • 3 июля 2019
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В программу реновации, утвержденную Сергеем Собяниным в августе 2017 года, вошли 5173 дома
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Жителей поселка Северный планируют начать переселять по программе реновации в 2019 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства многофункционального спортивного комплекса для школы олимпийского резерва «Северный».
— По программе реновации в этом году должны запустить четыре дома, программа реновации в поселке Северный тоже войдет в активную стадию, — сообщил мэр.
Он также подчеркнул, что все четыре корпуса введут в эксплуатацию до осени, после чего начнется переселение.
В программу реновации, утвержденную Сергеем Собяниным в августе 2017 года, вошли 5173 дома, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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