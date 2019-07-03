Учебный корпус РАНХиГС реконструируют

Учебный корпус Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации реконструируют.
В пресс-службе Главгосэкспертизы России сообщили, что специалисты учреждения проверили достоверность сметной стоимости первого этапа реконструкции, выдано положительное заключение.
— Планируется ремонт не только изношенных покрытий стен и полов, но и ступеней лестниц: пришедшие в негодность плиты из натурального камня будут заменены на новые, а хорошо сохранившиеся почистят и отполируют, — рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы России.
Также по проекту заменят кровлю, лифты, двери, проведут другие необходимые работы. Финансирование работ осуществят за счет средств федерального бюджета, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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