Город выставил на торги около 20 объектов коммерческой недвижимости
В Центральном округе столицы выставлены на городские торги около 20 коммерческих объектов общей площадью пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Департамента города Москвы по конкурентной политике, который выступает организатором торгов.
В ведомстве отметили, что объекты имеют удобное месторасположение. Привлекательной является и стартовая цена лотов.
— Традиционно предприниматели приобретают у города помещения под возведение объектов ретейла, но разнообразие предложений позволяет решить на городских пространствах и нестандартные задачи: разместить картинные галереи или необычные кафе, — отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Вся подробная информация о лотах размещена на инвестиционном портале города Москвы. Здесь можно узнать адреса, где расположены объекты, их площадь и начальную цену.
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