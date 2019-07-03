Грипп и переутомление: медики назвали неожиданные причины инсульта

Врачи сообщили о том, что инсульт могут вызвать продукты, которые мы употребляем каждый день.

Оказывается, диетические напитки содержат много сахара и химикатов, крайне вредных для организма. Сначала человека могут начать беспокоить головные боли и резкие перепады настроения. Но регулярное употребление вредного напитка может привести и к более плачевным результатам.

Помимо этого, человек, недавно переболевший гриппом, также имеет большой риск инсульта. Дело в том, что из-за ослабления иммунитета организм становится более уязвимым. Это распространяется и на сердечно-сосудистую систему.

Кроме прочего, ученые рассказали, что инсульт с большой вероятностью может случиться у тех, кто часто переутомляется. Особенно грозят такие перспективы людям, работающим более 55 часов в неделю. В таком случае у человека не остается достаточного времени на сон и правильную еду.

Алкоголь — еще одна предпосылка к инсульту. Спиртные напитки способны очень быстро принести ущерб здоровью, поэтому необходимо ограничить их употребление до малых доз или исключить вовсе, сообщает сайт «Дни 24».

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