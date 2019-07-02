Ученые назвали связь между сердечными приступами и типами женской фигуры
Женщины, обладающей фигурой в форме «яблока», в два раза чаще страдают от сердечных приступов и инсультов по сравнению с обладательницами типа «груша». Об этом заявили специалисты из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, в течение 18 лет наблюдавшие за состоянием здоровья более 2,6 тысячи женщин без проблем с лишним весом.
Ученые пояснили, что разные уровни риска развития заболеваний связаны с отличиями в распределении жира вокруг важных внутренних органов. Под его воздействием они выделяли в кровь различные вредные химические вещества, что приводило к нарушению нормального функционирования кровеносной системы, передает издание Daily Mail.
Так, для фигуры типа «яблоко» характерно накопление жира в области талии, тогда как при фигуре «груша» жировые отложения находятся в области бедер.
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