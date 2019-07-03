Эксперт оценил шансы на обмен военнопленными между Украиной и ДНР

Украинская сторона готова к обмену пленными на Донбассе в формате «все установленные на всех установленных». Об этом сообщила в своем Facebook пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с «Вечерней Москвой» оценил шансы на обмен военнопленными между ДНР и Украиной. По его словам, ранее этому процессу мешала политика Петра Порошенко.

— То, что обмен может состояться, — вполне реально. Раньше этому мешали проблемы, выдуманные командой Петра Порошенко: якобы россияне, которые удерживаются, не имеют отношения к минскому процессу, а потому их менять не будут. С другой стороны, Украина настаивала на том, чтобы включить в список людей, не имеющих отношения к минским договоренностям, например, Олега Сенцова. Не знаю, насколько сохраняются эти сложности сейчас.

По мнению Погребинского, ситуация может измениться, потому что обмен пленными был бы выгоден новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

— Мне кажется, у команды Владимира Зеленского есть политическая воля осуществить этот обмен. Для нового президента это важно, такое решение может повысить его рейтинг. И дать шанс в новой Верховной раде получить однопартийное большинство. Так что у Зеленского есть заинтересованность в этом процессе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Сейчас в Донбассе формально действует весеннее перемирие, которое вступило в силу 8 марта.

Цифра

По данным на февраль 2019 года, число подтвержденных украинской стороной пленных из ДНР — 101 человек. Донецк запрашивает у Киева 252 человека.

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