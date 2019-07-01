«Первый шаг сделан»: политолог назвал условия прекращения войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое завершение горячей фазы вооруженного столкновения в Донбассе. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook 1 июля.

Днем ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила отвод военных из района Станицы Луганской с обеих сторон, начатый 26 июня. «Вечерняя Москва» узнала у директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, какие меры должны предпринять стороны для прекращения войны в Донбассе.

— Первый шаг сделан. Отвода военных из Станицы Луганской не удавалось добиться на протяжении двух лет. Процесс урегулирования начат, и это демонстрация реальной воли Зеленского. Другое дело, что президент Украины находится под давлением «партии войны», а также американским, а точнее волкеровским, влиянием. Поэтому Зеленский отказывается вести переговоры с Донбассом — то есть идти на прямые переговоры с Москвой. Новый глава генштаба уже высказался о том, что история в Керченском проливе была фактически провокацией с украинской стороны. Это признак того, что в руководстве вооруженных сил тоже есть понимание ситуации и уже происходят какие-то подвижки в сторону мира.

При этом, как отметил Погребинский, у нынешнего лидера Украины нет «иллюзий по поводу того, что процесс будет быстрым».

— Серьезный шаг к прекращению конфликта может быть сделан, если будут отпущены моряки, которых российские пограничники задержали в Керченском проливе. Но пока такого, видимо, не произойдет. Сложившаяся ситуация касается не только российско-украинских отношений. Важно, как отнесутся к любому предложению Берлин и Париж, а также Вашингтон. Второй важнейший шаг к прекращению войны — это обмен всех на всех.

Напомним: 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. Сейчас суда и моряки находятся под арестом. Президент Владимир Путин назвал этот инцидент заранее подготовленной провокацией. 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

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