Эксперты рассказали о влиянии гаджетов на пожилых людей
Профессор, доктор социальных наук Цюрихского университета прикладных наук Кристофер Штайнбах рассказал российским журналистам о том, что гаджеты имеют свойство оказывать положительное влияние на психологическое состояние представителей старшего поколения.
С помощью современных технологий пожилые люди могут общаться с родными, внуками, давними друзьями. Таким образом гаджеты помогают им чувствовать себя не такими одинокими, подчеркнул профессор.
Однако, как заметил Штайнбах, у этой медали есть и другая сторона. Он сказал, что гаджеты способствуют развитию депрессии.
— Этот вопрос, который, безусловно, нужно решать, но здесь нет такого однозначного решения, — цитирует РИА Новости доктора социальных наук.
Штайнбах говорил об этом в кулуарах XVI Европейского психологического конгресса, который проходит в России со 2 по 5 июля.
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