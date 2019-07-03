Количество самозанятых граждан в Москве достигло 75 тысяч за полгода
Примерно 75 тысяч самозанятых граждан были зарегистрированы в столице с января 2019 года, сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
— В Москве за шесть месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались около 75 тысяч человек. По итогам первых шести месяцев нынешнего года можно говорить об успешности введения в Москве нового налогового режима, значительно упростившего работу самозанятых граждан, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Напомним, что с начала настоящего года в столице и области, а также в Калужской области и Татарстане был введен налог на профессиональный доход. Те жители России, у которых нет начальства и наемных работников, могут регистрироваться как самозанятые. Вместе с тем граждане с самозанятостью теперь самостоятельно платят налоги со своих доходов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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