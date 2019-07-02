Семинары для начинающих бизнесменов: чему учат в столичных центрах госуслуг

В первые дни июля в центрах государственных услуг «Мои документы» прошли бесплатные курсы и семинары.

Так, вчера опытные предприниматели совместно с экспертами в рамках семинара «Семь шагов к успешному салону: антикризисная программа оздоровления ситуации в салоне красоты» поделились с москвичами практическими советами развития собственного дела в бьюти-индустрии. Спикеры описали механизмы оценки и анализа ситуации, а также дали рекомендации по повышению показателей эффективности работы салона красоты. Организаторами выступило ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы» Андрей Железняков рассказал, что еженедельно учреждение проводит десятки мероприятий по актуальным бизнес-тематикам: продажи, маркетинг, подбор персонала, налогообложение, правовые вопросы многое другое. По его словам, в 2018 году их посетили более 52 тысячи человек.

Все мероприятия проводятся на бесплатной основе. Для участия необходима предварительная регистрация.

— Участники мероприятий не только получают новые знания и навыки, но и общаются с единомышленниками, обмениваются с ними опытом и теорией, а иногда и реализуют совместные проекты и программы. Нам важно, чтобы контент был максимально полезным и актуальным для предпринимателей, поэтому мы очень внимательны к обратной связи от слушателей, — отметил Железняков.

Ранее во флагманских центрах «Мои документы» эксперты рассказали о дизайне и функционале продающего сайта и интернет-магазина, дали подсказку, как привлекать потенциальных клиентов. Кроме того, опытные предприниматели поделились рекомендациями по ведению бизнеса за рубежом, обсудили реалии мирового рынка, тенденции и перспективы ведения внешнеэкономической деятельности для российских компаний.

Предприниматель Николай Дергилев уверен, что подобные практикумы дают серьезную образовательную базу начинающим бизнесменам.

— Я строил собственное дело в далеком 2007 году. Тогда, конечно, у нас не было таких возможностей для развития. Сегодня город оказывает хорошую поддержку малому и среднему предпринимательству, — отметил Дергилев. — Если бы в свое время у меня была возможность пообщаться с людьми, у которых уже был опыт в развитии собственного бизнеса, возможно, мне бы удалось избежать многих ошибок и лишних материальных затрат.

Кстати, предприниматели могут получить бесплатную консультацию по любому вопросу открытия и ведения своего дела в столице с помощью специального сервиса «Онлайн-академия Малого бизнеса Москвы».

— Здесь есть три обучающие программы — Start, Progress и PRO-курсы — для слушателей с различной подготовкой и интересами, — подчеркнул Железняков. — Этому проекту на днях исполнился год. За это время мы получили более 12,5 тысячи регистраций.

Слушатели обучающих программ академии получают базовые и профильные знания о продажах, анализе рынка, маркетинге, менеджменте, финансах, правовых основах, стратегии и личной эффективности. Проект позволяет новичкам освоиться в сфере бизнеса, а предпринимателям «продвинутого» уровня — закрепить знания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

— С момента запуска проекта «Онлайн-академия МБМ» количество актуальных курсов увеличилось вдвое — с 13 до 28, что говорит о высокой заинтересованности москвичей в тестировании своих предпринимательских навыков. Каждый, кто хочет разобраться в тонкостях ведения бизнеса, может самостоятельно сконструировать программу видеоуроков и адаптировать ее под удобное для себя расписание.

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