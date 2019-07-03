Новым спикером Европарламента стал социал-демократ из Италии
• 15:36 • 3 июля 2019
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Новый спикер будет занимать должность два с половиной года
Фото: https://pixabay.com/
Социал-демократ из Италии Давид Сассоли был избран спикером Европарламента нового созыва. Он будет занимать указанную должность два с половиной года.
Голосование за нового спикера проходило в два тура. Первый победителя не выявил. На втором же туре голосования итальянец получил 345 голосов. Как передает РИА Новости, для победы ему было достаточно 334.
Стоит отметить, что Давид Сассоли — уроженец итальянской Флоренции. Ранее он долгое время работал журналистом. Евродепутатом итальянский социал-демократ является с 2009 года. Прежде он занимал должность вице-спикера.
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