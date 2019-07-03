Психотерапевт оценила рейтинг идеальных городов для курортных романов
Психотерапевт Диля Еникеева прокомментировала рейтинг идеальных городов РФ для курортных романов.
Опрос провел сервис бронирования жилья для отпуска Tvil.ru. Первое место досталось Ялте, за нее отдали голоса более 40 процентов респондентов. В топ-5 также попали Сочи, Витязево, Геленджик и Феодосия.
Эксперт отметила, что подобные результаты неудивительны, так как Ялта — «крупный город с развитой инфраструктурой, где много баров и мест для развлечения». В подобной обстановке легко завязать новое знакомство.
Психотерапевт добавила, что большинство одиноких людей едет на отдых с определенной целью — познакомиться с новыми людьми и найти себе пару.
— Города из рейтинга крупные, там развита индустрия развлечений, которая привлекает большое количество туристов. А чем больше туристов, тем больше выбор, — отметила она в комментарии Nation News.
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