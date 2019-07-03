Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД со стороны России
• 15:44 • 3 июля 2019
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Ранее указ президента был одобрен Советом Федерации и Государственной думой
Фото: Официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 3 июля подписал указ о приостановлении со стороны РФ Договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Ранее этот указ был одобрен Советом Федерации и Государственной думой.
Текст документа опубликовали на официальном портале правовой информации.
Напомним, что в начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении соглашения.
В свою очередь Путин 2 февраля заявил, что Москва ответит на решение Вашингтона зеркально.
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