Самозанятые Москвы пополнили бюджет города более чем на 80 миллионов рублей
• 15:45 • 3 июля 2019
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Эксперимент по самозанятости действует в трех субъектах РФ
Фото: https://pixabay.com
Самозанятые Москвы пополнили городской бюджет более чем на 80 миллионов рублей с начала года.
Данная статистика приведена в среду, 3 июля.
— В Москве за шесть месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались около 75 тысяч человек, — уточнили представители Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.
Отмечается, что по итогам первых шести месяцев эксперимент, касающийся введения в Москве нового налогового режима, стал успешным.
В результате чего стала проще работа самозанятых людей, передает агентство городских новостей «Москва».
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