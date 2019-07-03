Варенье на объеденье: повар рассказала, как распорядиться ягодным урожаем

Заготовка ягод может быть и утомительным процессом, но если подойти к ней с умом — справитесь вмиг! Главная задача, конечно, собрать урожай, а как собрали — перебрать. Если перебираете смородину, сразу откладывайте в сторону раздавленные ягоды: потом, помыв их и обсушив, пустите «отходы» на желе.

Целые ягоды можно заморозить: не мойте их, просто продуйте, освобождая от пылинок и мелких веточек, рассыпьте в емкости или пакетики, плотно завяжите-затяните и отправьте в морозилку. Зимой будете с морсом и компотом!

Ну а ягоды среднего достоинства можно пустить в переработку: их мы уже и моем, и просушиваем, и перерабатываем. Протертая черная смородина с сахаром? Это живые витамины, которые будут так нужны вам зимой. Желе из красной смородины (стакан сока — стакан сахара — смешать до полного растворения и разлить по банкам, желирование произойдет чуть позже) — и вкусное лакомство и отличное потогонное и жаропонижающее средство во время простуды.

Крыжовник, особенно зеленоватый, в стадии полуготовности, хорош в виде «королевского» варенья (когда ягоды чистят от семян) и как замороженный полуфабрикат для зимних компотом и пирогов. А вот еще три необычных рецепта варений.

Бананово-смородиновый десерт

Один килограмм черной смородины помыть и обсушить, положить в кастрюлю вместе с тремя нарезанными кружочками банана. Сверху высыпать примерно 250 г сахарного песка (и столько же оставить — пригодится потом!).

Это живые витамины, которые будут так нужны вам зимой Фото: https://pixabay.com/ru

Когда он чуть растворится, разбить массу блендером, добавить остальной сахар, взбивая массу до получения единой консистенции. Разлить по стерильным банкам без подогрева. Хранить в холодильнике.

Чатни из крыжовника

Сладким вареньем вы уже никого не удивите, а вот такой пикантной закуской — непременно. На килограмм крыжовника возьмите 2 стручка перца чили, корень имбиря очищенный (примерно 3 см), около 100 мл воды, 150–170 г сахара, соль по вкусу. Чистый крыжовник (без хвостиков) переложите в сотейник, долейте воды и доведите на огне ягоды до полупрозрачного состояния.

Затем добавьте сахар, мелко порезанный чили, посолите, добавьте кусочек имбиря и варите до загустения. По готовности уберите имбирь, соус перелейте в стерильную емкость, укупорьте и храните в холодильнике. Подается эта «закрутка» и как отдельное блюдо, закуска, и как соус для блюд из мяса и птицы.

Ягодный коктейль

Ягоды, которые у вас остались «не при делах», можно ссыпать вместе, измельчить блендером, проварить с сахарным песком (1:1) и хранить в банках под крышками или даже в виде замороженного пюре. Отличная начинка для пирогов!

Топ-5 необычных ягодных растений

Сегодня интерес к растительному миру не ограничивается смородиной и малиной. Дорогу экзотам!

— Лунная земляника, она же жминда, изумительно выглядит, но вкусом не богата. Напоминает шелковицу, ягоды годны на варенье, и оно даже получается душистым, но основной вкус ему сообщает... сахар.

— Ежемалина порадует симпатичным внешним видом и отсутствием колючек. Плодоносит долго, но по вкусу уступает «родителям» — малине и ежевике.

— Гонобобель, а именно так называется голубика, сейчас относится к числу самых рекламируемых растений. Небольшая веточка садовой голубики стоит в питомниках до 500 рублей! На супер-урожаи рассчитывать не стоит.

— Тладианта, или красный огурец. Одна из модных «мулек» сезона. Лиану используют как украшение беседок, а из плодов ее варят варенье. В хороших условиях растение быстро заполняет собой все свободное пространство.

— Садовая клюква приживается не у всех, но если приживается — радует. В зависимости от сорта ее сажают в тени, в полутени или на солнце. Не рассчитывайте на ведра урожая, радуйтесь редкости, и будет вам счастье.

СПРАВКА

Молва говорит, что варенье поднимает настроение, и это правда. Как и любой сладкий продукт, при переваривании в организме оно вызывает выброс в кровь серотонина, гормона радости.

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