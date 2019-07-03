Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в июле и августе

— С сегодняшнего дня в Москве похолодает. Максимальная температура — 18–20 градусов тепла, завтра и того ниже — плюс 17. Это достаточно умеренно-прохладная погода, температура будет ниже нормы на 2–3 градуса. Связано это с тем, что сейчас над центром европейской части России, над Москвой в течение первой декады месяца будет преобладать область пониженного давления. Это значит, что погода будет неустойчивой и крайне переменчивой, — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — Сам по себе циклон — это неравномерное образование. В восточной его части погода может быть жаркой, в центре — дождливой, в тыловой — холодной. Связано это с циркуляцией воздуха внутри вихря.

Вильфанд отметил, что если говорить о долгосрочном прогнозе на два летних месяца, то можно строить лишь очень приблизительные предположения. Но одно можно сказать сейчас почти наверняка — москвичей ждет относительно стабильная погода.

— В июле среднемесячная температура будет около и выше нормы. Это значит, что если первая декада месяца будет прохладной, то мы ожидаем повышения температуры начиная со второй. Подобный прогноз следует ждать и в августе. Не факт, что будет жара. К тому же она может смениться прохладой, — подчеркнул Вильфанд. — По статистике, климатологи уже сделали четкий вывод. Во время потепления увеличивается повторяемость экстремальных ситуаций. Они сменяются как очень жаркой погодой, так и холодной, дождливой с очень сильными ветрами. Но в любом случае москвичам отчаиваться не стоит — лето не заканчивается.

Нас ждет еще немало ярких, солнечных, теплых дней. И погода порадует горожан еще не раз. Нужно только немного подождать.

КСТАТИ

Даже благодаря современным методам прогнозирования погоды ее невозможно узнать более чем на две недели. Если вы видите информацию о похолоданиях или потеплении через месяц или два, на слово лучше не верить. Погода меняется порой очень стремительно.

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