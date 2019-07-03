МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
МЧС России по городу Москве в Twitter предупредило горожан о неблагоприятных погодных условиях.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (ветер)https://t.co/dNsZtcWCL9 pic.twitter.com/PI4huXdvGn— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 3 июля 2019 г.
В ближайшие 2 часа и до конца суток в столице ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим ведомство рекомендует избегать рекламных щитов и шатких конструкций. Водителям советуют не парковать автомобили возле деревьев.
МЧС России просит горожан быть предельно внимательными и осторожными.
Ранее стало известно, что 3 июля в столичном регионе сохранится умеренно влажная погода. Максимальная температура воздуха составит 20 градусов.
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