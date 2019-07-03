«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 4 июля
• 09:34 • 3 июля 2019
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В Москве ожидается сильный дождь
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 4 июля из-за сильного дождя. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение действует до 22:00. В четверг в Москве и области будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до плюс 19 градусов.
Ранее стало известно, что 3 июля в столице сохранится умеренно влажная погода и ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура составит 20 градусов тепла.
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