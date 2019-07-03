Почти 100 человек спасли столичные пожарные за полгода
За первую половину 2019 года московские пожарно-спасательные подразделения спасли 96 человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Известно, что на пожарах спасли 52 человека, в ДТП — 38 человек, при других происшествиях — шесть человек.
— За первое полугодие пожарно-спасательные подразделения ГКУ «ПСЦ» совершили 13,8 тысячи выездов, — заявили представители департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Первую помощь предоставили сотрудники экстренного ведомства 30 гражданам, передает агентство городских новостей «Москва».
1 мая к работе приступили расчеты быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах.
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