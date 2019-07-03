В каких случаях покупатель должен платить за испорченный товар в магазине

В редакцию «ВМ» с жалобой на действия сотрудников магазина в Басманном районе обратилась пенсионерка Людмила Шарова. Она рассказала, что ее заставили оплатить разбитую кофейную кружку, которую она случайно задела сумкой. Женщина просит разъяснить, законно ли требование компенсировать стоимость товара, если его порча произошла не по вине покупателя.

«Вечерняя Москва» решила разобраться, как правильно вести в подобных спорных ситуациях, которые могут произойти в магазинах.

Вместе с юристом Иннокентием Гуровым отправляемся в небольшой супермаркет, находящийся недалеко от станции метро «Менделеевская». Хотим провести эксперимент — «случайно» уронить какой-нибудь товар и проследить за реакцией продавцов. Сразу идем в отдел напитков, поскольку именно здесь покупатели чаще всего роняют и разбивают стеклянные бутылки. Замечаем, что в одном из углов стеллажи с алкогольной продукцией настолько близко стоят друг к другу, что протиснуться между ними можно с большим трудом. А если у вас еще и рюкзак или сумка на плече, то рискуете смести ими целую полку дорогой выпивки.

— Здесь хочешь — не хочешь, а разобьешь, — замечаю я. — И что, придется платить?

— Действительно, неопытный человек может в этой ситуации растеряться и поддаться на требования продавца или охранника оплатить товар, — говорит Иннокентий Гуров. — Но в данном случае делать этого не нужно.

«Случайно» задеваю локтем стеклянную бутылку с соком. Она падает и разбивается. Тут же подбегает охранник.

— Оплачивайте! — заявляет он.

В разговор подключается юрист — обращает внимание на расстояние между стеллажами.

— По ГОСТу расстояние между ними должно быть не менее 1,4 метра, — объясняет он. — А здесь оно меньше. К тому же — это нарушение пожарной безопасности, так что вины покупателя тут нет.

После высказанных юристом аргументов охранник зовет администратора.

— Вы разбили, значит платить — тоже вам, — заявляет она.

— Проход между стеллажами в вашем магазине слишком узкий. Я сообщу об этом в Государственную противопожарную службу России, — уверенно парирует юрист.

После секундного замешательства администратор все-таки зовет уборщицу — прибраться.

— Как правило, четкие фразы с упоминанием надзорных органов действуют на сотрудников торговли волшебным образом, — сообщает Иннокентий Гуров.

К слову, говорит он, не придется платить, если вы потянулись за одним товаром, а вместе с ним с полок полетели на пол и стоящие по соседству. Если это все-таки произошло, можете сказать, что то — вина мерчендайзеров, расставивших так неустойчиво товар. А если что-либо с полки упало из-за скользкого мокрого пола, на котором покупатель поскользнулся, то всю ответственность за повреждение товара также несет магазин.

Не придется платить, если вы потянулись за одним товаром, а вместе с ним с полок полетели на пол и стоящие по соседству, объясняет юрист Фото: https://pixabay.com

Следующая точка нашего маршрута — большой супермаркет у метро «Белорусская». Здесь просторно, стеллажи с товарами находятся на приличном расстоянии друг от друга. Потому приходится... в наглую портить товар. То есть специально.

Роняю бутылку молока на пол. Вроде бы все очевидно — товар разбили намеренно. И за это можно будет не заплатить?

Уже через полминуты появляется сотрудник охраны с вопросом об оплате испорченного товара.

— Нет, платить не будем, — уверенно отвечает юрист.

— Вы обязаны возместить ущерб, товар испорчен по вашей вине, — не унимается охранник.

— Нет, обязать меня оплачивать вы можете только в судебном порядке. А для этого придется доказать, что ущерб нанесен умышленно, — отвечает Иннокентий.

Но в нашем случае, говорит уже мне юрист, конечно, нужно оплатить. Ведь согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, если товар испорчен по вине покупателя — то он обязан возместить ущерб в полном объеме. Поэтому молоко мы оплатили.

— Можно было развернуться и уйти. Ни продавец, ни охранник не имеют права вас удерживать. Мы могли потребовать составить акт о порче товара. В таком документе нужно было бы подробно описать ситуацию и уточнить, что магазин вправе потребовать возмещения через суд. Как правило, руководство супермаркетов такие иски не подает, — пояснил Иннокентий Гуров.

Какие еще неожиданности могут поджидать в магазине?

— Наверняка, каждый попадал в ситуацию, когда стоимость товара на кассе не соответствовала цене, указанной в зале, — говорит он. — Как правило, кассир объясняет это тем, что произошла переоценка и продавцы не успели поменять ценник, а новая стоимость уже забита в базу. И большинство покупателей соглашаются оплатить названную сумму. А зря.

Согласно пункту 1 статьи 10 закона «О защите прав потребителей»,поясняет юрист, продавец обязан предоставить покупателю достоверную информацию о товарах. А пункт 2 этой же статьи устанавливает, что цена является неотъемлемой частью этой информации. То есть оплачивать должны по той цене, которая указана в торговом зале.

Еще ситуация. На выходе из магазина охранник может попросить показать содержимое сумки.

— Охранник не является сотрудником правоохранительных органов и осматривать содержимое сумки он может только с согласия покупателя. При этом не имеет права прикасаться ни к человеку, ни к его имуществу. Если вы отказываетесь открывать сумку — охранник может вызвать сотрудников полиции. Но при этом он задерживать покупателя не может. В его полномочиях только наблюдать за ним, стараясь не упустить из виду, — рассказал юрист.

А если в сумке товары из другого магазина?

— Если товар в ассортименте магазина отсутствует — попросите на кассе проверить его штрих-код. Если же аналогичный товар в магазине есть, предложите просмотреть запись с видеокамеры, — рекомендует юрист Иннокентий Гуров.

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