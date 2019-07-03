Владимир Путин подписал указ о контроле за азартными играми
Закон, направленный на совершенствование регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, 3 июля был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Поправки в проекте в первую очередь направлены на борьбу с нелегальными точками, предоставляющими указанные услуги. Ранее закон, подписанный Путиным, одобрили в Государственной думе и Совете Федерации.
Указ уточняет понятие «интерактивная ставка», разрешает через Интернет или средства связи принимать интерактивные ставки и осуществлять выплаты выигрышей по ним организаторами азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, передает официальный портал правовой информации.
Также, согласно закону, организаторы будут наделяться правом поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации клиентов.
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