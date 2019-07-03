Сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре на севере города
• 16:46 • 3 июля 2019
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Пожар произошел на площади пять квадратных метров
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
В МЧС России по столице сообщили, что 3 июля в мусоропроводе жилого дома в Дмитровском районе произошло возгорание.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
— По адресу: улица Вагоноремонтная, дом 5, корпус 2, произошло возгорание в мусоропроводе жилого дома, семь человек было спасено, двое из них — дети, всех передали медикам, — заявили «Вечерней Москве» в дежурной части МЧС России по городу.
Пожар в доме был ликвидирован.
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