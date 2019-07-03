Эксперт объяснил, почему в столичных парках появляется все больше диких зверей

Сейчас, например, прогуливаясь по парку, можно встретить рыжую лису. И надо сказать, что зверек этот практически не опасен для человека. Они очень редко нападают, а опасное бешенство могут подцепить только в подмосковных лесах, но путь им туда отрезан — из-за большого количества автомагистралей и ограждений у них мало шансов вернуться в область и там «поймать» опасный вирус.

Дикие звери приносят с собой не только радость для горожан, но и могут причинить вред природе. Те же бобры, например, запросто могут «сгрызть» деревья, растущие на берегах рек для того, чтобы понастроить плотин. А лоси могут вытоптать городскую зелень.

Не стоит приручать лесных гостей, регулярно подкармливая их. Если, например, человек не появится с лакомством несколько дней, то животное может погибнуть. Поэтому в общении с лесными обитателями, «переехавшими» в город, можно и нужно поддерживать соседские отношения.

Погладил белку — помой руки

Заведующий ветеринарным участком «Отрадное» Государственной ветеринарной службы СВАО города Москвы Светлана Ивайкина рассказала, каких зверей стоит опасаться.

— Дикие животные, обитающие в городе, могут являться переносчиками опасных для человека заболеваний, таких как бешенство, лептоспироз, орнитоз, сальмонеллез, грибковые и паразитарные заболевания.

Для каждого заболевания характерны свой путь и условия передачи. Для заражения бешенством достаточно попадания слюны больного животного в рану, для заражения грибковым заболеванием нужен прямой контакт с животным.

Если так случилось, что прямого контакта с диким животным не избежать, воспользуйтесь перчатками, чтобы не прикасаться к нему кожей, ну а после нужно сразу же тщательно вымыть руки с мылом. Не провоцируйте дикое животное на агрессию. В случае укуса незамедлительно обратитесь в травматологический пункт, чтобы вам назначили курс уколов от бешенства.

Как у них

В Европе, особенно в Скандинавских странах, славящихся своей экологичной ориентированностью, распространены экодуки — переходы для животных через оживленные магистрали. Переходные конструкции строят таким образом, чтобы их вид был максимально похожим на естественную среду обитания пересекающих его зверей. Чаще всего это широкая, спрятанная за деревьями лесная тропа. Самые первые экодуки появились во Франции в 50-е годы прошлого века.

Белки

Белок можно увидеть практически в любом московском парке. Они живут на деревьях в шарообразных гнездах из сухих веток или в утепленных листьями дуплах. Питаются желудями, семенами, личинками насекомых. Могут разорить птичье гнездо с яйцами или птенцами. Охотно принимают еду из рук человека. Их можно угостить орехами или сухариками из белого хлеба.

Куницы

В Москве обитают два вида куниц — лесные и каменные. Встретить их можно в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево», в Измайловском лесопарке. Куницы всеядны. Лесные стараются избегать людей, а каменные настолько смелы, что нередко перекусывают автомобильный кабель.

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Вальдшнепы

Вальдшнепы или лесные кулики ведут одиночный ночной образ жизни, поэтому увидеть их не так-то просто. Кроме того, птицу делает незаметной пестрая маскировочная окраска. Тем не менее москвичи неоднократно встречают вальдшнепов в столичных лесопарках.

Лягушки

Лягушки — самые распространенные в Москве земноводные. Они живут во влажных частях лесов и парков, а также по берегам небольших рек. Встречаются несколько видов лягушек — травяные, остромордые, озерные и прудовые. Обнаружить их проще всего весной.

Ласки

Ласки давно занесены в Красную книгу Москвы. Они живут в городских лесах, ивняках, ольшаниках и на пойменных лугах. Обитают между корнями, в зарослях кустарников, норах грызунов и даже в трубах и водопропускных коллекторах. Лучше их не трогать: освободиться от цепких зубов зверька проблематично.

Зайцы

Зайцы-беляки начали селиться на территории Москвы недавно. Эти могут жить только в крупных лесных массивах, поэтому большинство столичных парков им не подходит. Тем не менее они облюбовали Битцевский лес и парк «Кузьминки». Пищу зайцы-беляки добывают ночью, а днем отдыхают в примятой траве. Тревожить ушастого не надо — зайцы больно кусаются.

Ужи

В летнее время ужи часто пугают городских жителей, гуляющих около зарослей вблизи прудов или рек. Змеи предпочитают селиться в этих местах из-за большого количества вкусных для них лягушек. Помимо этого, ужи ловят ящериц, насекомых и мелких птиц. При встрече с человеком ведут себя пугливо, предпочитая уползти. Если ужа схватить, он будет отчаянно защищаться.

Лоси

Лоси любят прохладные смешанные леса. Там они могут добыть много пищи — травы, мхов, грибов и лишайников. В Москве лоси живут в национальном парке «Лосиный Остров» и в «Сокольниках». При встрече с лосем человеку не стоит идти с ним на контакт, потому что во время брачного периода животное бывает агрессивно.

Бобры

Строят свои жилища в глубоких пресноводных водоемах с медленным течением и богатой прибрежной растительностью. Найти дом этого грызуна можно по следам зубов на стволах деревьев. Для поддержания уровня воды в своих жилищах грызуны мастерят запруды из стволов, хвороста и ила.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Увидев приближающегося лося, лучше всего стоять неподвижно. Тогда из-за слабого зрения сохатый не заметит находящегося рядом человека и пройдет мимо.

КСТАТИ

У бобров, живущих в Москве, есть излюбленные места обитания. Им очень нравится селиться по берегам Яузы, возле Химкинского водохранилища, а также в парке «Покровское-Стрешнево».

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