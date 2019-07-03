Более десяти столичных театров осенью представят свои спектакли в культурных центрах
Заместитель руководителя столичного департамента культуры Сергей Перов сообщил, что в течение осени 2019 года более десяти московских театров в залах городских культурных центров представят свои спектакли.
По его словам, на территории разных районов появляется все больше площадок, оборудованных всем необходимым для проведения подобных мероприятий. Поэтому столичные театральные труппы все чаще выбирают для представлений культурные центры.
— С нового театрального сезона в этом году начнутся пилотные спектакли. Все будет анонсировано заранее, пока мы уточняем нюансы. На данный момент известно, что будет задействовано 11 культурных центров, — приводит слова Перова агентство городских новостей «Москва».
Заместитель руководителя департамента культуры подчеркнул, что шорт-лист площадок был определен на совещании совета директоров театров столицы.
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