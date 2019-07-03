Путин подписал закон, разрешающий выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях
• 17:01 • 3 июля 2019
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Культивировать растения, содержащие наркотические вещества, теперь могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели
Фото: Официальный сайт Кремля
Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на разведение растений, обладающих наркотическим действием, для производства и изготовления в медицинских целях. Закон распространяется на всю территорию России.
Культивировать растения, содержащие наркотические вещества, теперь могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели. Главное, чтобы этот процесс не был связан с производством наркотической продукции и психотропных веществ.
Напомним, что закон был принят депутатами Госдумы и позже одобрен членами Совета Федерации. Он был разработан в целях реализации указа Владимира Путина от 7 мая 2012 года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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