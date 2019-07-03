Коллекционеры показали объемную открытку с павильоном станции «Кропоткинская»
Этот необычный предмет был выпущен накануне VI Фестиваля молодежи и студентов, прошедшего в 1957 году.
— В своем раскрытом виде открытка представляет собой объемный вид входного павильона станции «Кропоткинская». Это демонстрировало не только достижения советской архитектуры, но и технологий дизайна и 3D-моделирования в эпоху начала 60-х годов прошлого века. Рисунок выполнен с большой тщательностью и вниманием к деталям. Заодно можно оценить, как изменился пейзаж около вестибюля станции «Кропоткинская», — рассказали в обществе коллекционеров «Наше метро».
Напомним, что станция «Кропоткинская» — одна из первых станций. Она была открыта 15 мая 1935 года, в день пуска метрополитена.
Читайте также: Проходка тоннелей Некрасовской линии завершится в июле