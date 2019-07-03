Проходка тоннелей Некрасовской линии завершится в июле

Проходка всех тоннелей Некрасовской линии метро завершится в июле этого года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Сегодня работа ведется на участке линии протяженностью 11,7 километра — от станции «Косино» до «Авиамоторной». На участке от «Косино» до «Нижегородской» проходка ведется десятиметровым щитом. Более просторный тоннель позволяет обустроить вентиляцию прямо в нем, сообщает РИАМО.
К концу года должны завершиться все основные строительно-монтажные работы на линии. В целом за год должны построить 14 станций метро. Сегодня в столице строится 30 станций, в том числе все станции Большой кольцевой линии и семь станций Коммунарской ветки.
— Проектируются практически все станции, вошедшие в программу развития Московского метрополитена на 2011–2023 годы. Параллельно прорабатывается новый радиус на Бирюлево, а также Рублево-Архангельская линия, — добавил Бочкарев.
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