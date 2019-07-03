Расписание электричек Ярославского направления МЖД поменяется из-за ремонтных работ
• 17:18 • 3 июля 2019
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Расписание движения электричек поменяется на два дня
Фото: Александр Ахраменко, «Вечерняя Москва»
6 и 7 июля на Ярославском направлении Московской железной дороги пройдут работы, направленные на развитие инфраструктуры. В связи с чем в движении пригородных электричек произойдут изменения.
По словам представителей Центральной пригородной пассажирской компании, с 11:00 6 июля по 7:00 7 июля отменяется остановка всех поездов, следующих в столицу, на платформах Тайнинская, Перловская, Лось и Маленковская.
Для удобства пассажиров 6 июля от платформы Лось до платформы Лосиноостровская будут курсировать компенсационные автобусы.
В ЦППК попросили пассажиров учесть информацию об изменениях и планировать поездки.
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