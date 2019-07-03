Фанерные щиты в виде полицейских появились на пешеходных переходах Москвы

На улице Плющихе появился... нет, не тополь. А бессменный страж порядка — фанерный сотрудник в форме Центра организации дорожного движения. Полутораметровый гражданин в зеленом плаще предупреждает, что, прежде чем переходить дорогу, нужно посмотреть налево и направо. На всякий случай.

Первыми подобные изображения стали применять в США — нарисованных полицейских рядом с автомобилями устанавливали в 50-х годах перед опасными поворотами, и аварийность в этих местах сокращалась. Картонные фигуры в полный рост стоят и в многочисленных магазинах Великобритании, чтобы отпугивать воров и карманников.

Московские стражи установлены вблизи пешеходных переходов на улице Красноармейской, 5, и на улице Плющихе, 39.

Макеты оснащены световозвращающими элементами, которые привлекут внимание зазевавшихся пешеходов перед тем, как они ступят на «зебру», а также надписью «Не спеши. Посмотри по сторонам». Как сообщила Анастасия Писарь, руководитель пресс-службы ЦОДД, москвичам стоит привыкнуть к креативу во имя безопасности движения.

— Наша работа напрямую с этим связана. Решили нетривиально подойти к вопросу привлечения внимания горожан к поведению на дорогах, установив «коллег» на зебрах. Новшество тестируется. Посмотрим на результат.

Местные жители с пониманием отнеслись к нововведению.

— Тут рядом школа,через дорогу переходит много детей. И они реагируют на стража положительно, «слушаются» его. Смотрят по сторонам. Если ЦОДД хотел добиться внимания пешеходов, он его добился. Внимания этим «зеленым человечкам» тут хватает, — рассказал газете москвич Алексей Петров.

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