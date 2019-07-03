Два склада с бурбоном загорелись в США
• 17:22 • 3 июля 2019
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В момент пожара в хранилище находилось около 45 тысяч баррелей — более 5 миллионов литров напитка
Фото: Скриншот с Youtube
Складские помещения компании Jim Beam горят в округе Вудформ в американском штате Кентукки. Ущерб нанесен зданиям, в которых хранился бурбон.
В момент пожара в хранилище находилось около 45 тысяч баррелей — более 5 миллионов литров напитка.
Инцидент начался поздно вечером 2 июля. Директор по чрезвычайным ситуациям округа Вудформ Дрю Чендлер сообщил, что пожар в одном из зданий был вызван ударом молнии. После огонь перекинулся на соседнюю постройку, пишет портал CityNews1130.
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