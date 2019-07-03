Начальник главка МЧС Москвы Илья Денисов назначен заместителем главы ведомства
Начальник Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по Москве генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.
Документ опубликован 3 июля на интернет-портале правовой информации.
Илья Денисов родился 14 июня 1971 года во Владимире. В 1988–1992 годах учился в Тольяттинском высшем военном строительном командном училище. В 2008 году стал главой управления организации службы, подготовки и применения сил центра управления в кризисных ситуациях МЧС по столице. В 2012 году он был назначен заместителем начальника Северо-Западного регионального центра МЧС России. В 2015 году стал начальником Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по Москве.
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