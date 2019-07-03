Количество несчастных случаев с пешеходами на МЖД сократилось на 13,6 процента
Пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что за последние полгода произошло 414 травмирований пешеходов на МЖД. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели уменьшились на 13,6 процента.
Также в пресс-службе рассказали, что тем не менее водители железнодорожного транспорта беспокоятся из-за халатности пешеходов. За период с начала года по настоящий день машинисты около тысячи раз были вынуждены применить экстренное торможение. Кроме того, работники инфраструктурных бригад в течении полугода устранили уже более трех с половиной тысяч дефектов ограждения, позволяющих пробраться на ж/д пути.
— На МЖД сохраняется положительная тенденция снижения количества несчастных случаев с людьми. В январе–июне 2019 года в результате нарушения правил безопасного поведения на железной дороге со стороны пешеходов были травмированы 414 человек, что на 65 меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, — рассказали в пресс-службе.
Также, было отмечено, что количество летальных исходов по причине травмирования заметно сократилось — на 28 случаев. Стало известно, что самые распространенные нарушения — хождение по ж/д путям и переход железной дороги. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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