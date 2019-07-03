Председатель ПАСЕ напомнила, что Украина находится под наблюдением ассамблеи
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье напомнила Украине, что страна находится под наблюдением ассамблеи.
Она заявила об этом в контексте разговора о выборах в Верховную раду, на которых по правилам должна присутствовать делегация от организации. Ранее Украина отозвала приглашение ассамблеи для наблюдения за голосованием, которое состоится 21 июля.
— Лилиан Мори Паскье выразила сожаление по поводу решения украинского парламента, — цитирует РИА Новости сообщение от пресс-службы ПАСЕ.
Отмечается, что глава ассамблеи готова обсудить процесс улучшения отношений между организацией и парламентом Украины.
Напомним, что это решение отозвать приглашение ассамблеи было принято 2 июля. Причиной является восстановление полномочий делегации России в ПАСЕ.
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