Представитель украинской делегации в ПАСЕ осудил «невежество» Зеленского
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев прокомментировал конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Павлом Климкиным.
Депутат Рады поддержал главу МИДа, заявив, что он «не дал сдать государственные интересы». В отношении главы государства парламентарий высказался несколько более резко.
— Мы видим позицию государственника в виде министра, который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать, — отметил Арьев.
Напомним, что 26 июня Климкин сообщил о получении МИДом Украины российской ноты с перечислением возможных вариантов освобождения украинских моряков, арестованных после нарушения границы с РФ в Керченском проливе. Министр заявил, что не намерен действовать в соответствии с УПК РФ, поскольку на это и ведет расчет Москва.
На следующий день, 27 июня, Зеленский пришел в негодование от действий Климкина, который без его ведома дал ответ на вышеуказанную ноту. 1 июля украинский лидер направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с рекомендацией привлечь Климкина к ответственности. Более того, он пообещал направить в парламент представление об увольнении министра. Одновременно с этим сам министр иностранных дел принимает решение уйти в отпуск.
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