Исаева пригрозила подать в суд на тех, кто пытается нажиться на смерти Началовой
• 17:29 • 3 июля 2019
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Певица Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет
Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/isaeva.anya/)
Бывший пресс-секретарь певицы Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что всех, кто пытается нажиться на смерти певицы, ждет суровое наказание, сообщает издание «Утро.ру».
Родные певицы будут судиться с мошенниками, которые продают паломнические туры с посещением могилы певицы, торгуют землей с ее могилы, предлагают заехать на место ее захоронения и зарядить там воду.
Анна Исаева отметила, что злоумышленники активно эксплуатируют имя певицы, манипулируя чувствами фанатов.
— Не играйте с огнем! Я, ее семья и наследники не будем молчать, — предупредила она.
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