Виталий Кличко: Майк Тайсон — пример того, как не нужно делать
• 17:47 • 3 июля 2019
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Виталий Кличко признался, что смотрел бои с Тайсоном, затаив дыхание
Фото: Скриншот с видео телеканала «Iнтер»
Известный боксер Виталий Кличко в интервью argumenti.ru отметил, что жизнь каждого человека — это дело собственного выбора.
В качестве плохого примера он вспомнил про Майка Тайсона.
— Майк Тайсон — пример того, как не нужно делать. Известный человек в мире бокса, имевший ошеломительный успех… А что потом? Простите, но кроме сочувствия, он не вызывает никаких эмоций, — отметил Кличко.
Кличко вспомнил, что в детстве прилипал к телевизору и смотрел бои с участием Тайсона, затаив дыхание. Он отметил, что с восторгом наблюдал, как известный спортсмен отправляет в нокаут соперников.
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