Михаил Гершкович: Москва спортивная — образцовый город

Известный футболист сборной СССР, игравший вместе с Эдуардом Стрельцовым и забивавший голы Льву Яшину, 71-летний председатель правления «Объединения отечественных тренеров по футболу» Михаил Гершкович рассказал корреспонденту «ВМ», как поддерживает спортивную форму. Он также поделился мнением о спортивных достижениях родной Москвы.

— Михаил Данилович, как оцениваете состояние физкультуры и спорта в столице?

— Если говорить о нашей стране, то Москва, наверное, самый передовой мегаполис с точки зрения развития физкультуры и спорта. Здесь построено очень много спортивных сооружений: хоккейные, футбольные, баскетбольные площадки, бассейны. Другие регионы в этом плане могут только позавидовать столице. Хотя и был период, когда часть объектов превратилась в рынки. После суровых 90-х все это убрали, стадионы вновь стали спортивными аренами, а не базарными площадями. И это, безусловно, служит примером для подражания. В нашем городе можно заниматься любым видом спорта, причем вне зависимости от возраста. Соревнования проводятся для детей, юношей, ветеранов, любительских команд. И это здорово. Москва спортивная — образцовый город.

— Вы тоже участвуете в футбольных баталиях?

— Конечно. Как без этого? Футбол — моя жизнь. Раз в неделю по вторникам мы собираемся с ветеранами и играем на стадионе «Труд» на Варшавском шоссе. Там хорошие условия, поля отличные, раздевалки — все возможности общаться, поддерживать форму. Возрастного ценза у нас нет, вместе со мной на поле выходят в основном те, кому за 60.

— Вы говорите, что Москва спортивная — пример для подражания. Стало быть, все прекрасно и никаких проблем не существует?

— Ну почему же. Уровень инфраструктуры, например, необходимо постоянно повышать, внедрять современные технологии. Но самое главное — готовить кадры. Надо увеличивать число тренеров и преподавателей, потому что многие бывшие спортсмены не стремятся передавать свой опыт подрастающему поколению, трудиться в системе физкультурно-оздоровительного воспитания молодежи. На мой взгляд, нужно улучшать материальное состояние педагогов, работающих с детьми. Это тот путь, который позволит повысить качество подготовки российских спортсменов. С одной стороны, это социальная задача — отвратить юных москвичей от пагубных влияний и вредных привычек. С другой — новый уровень воспитания квалифицированных российских спортсменов по всем направлениям. Надо создавать условия, чтобы мастера шли работать с детьми. В советское время тренеры получали достойную зарплату — порядка 210–220 рублей. Тогда на эти деньги мужчина мог содержать свою семью.

— Вы родились и всю жизнь прожили в Москве. Где любите бывать больше всего?

— У меня много таких мест в родном городе. Люблю Таганку, где я родился, Лужники, где совершенствовал свое мастерство. Очень люблю Сандуновские бани — мы там часто встречаемся с друзьями. Вообще Москва с ее площадями, архитектурой очень красивая. Обожаю театры и регулярно посещаю спектакли. Каждую секунду наслаждаюсь Москвой. Всякое бывало в моей жизни, но этот город всегда в моем сердце. Я — патриот столицы.

— За какой московский футбольный клуб болеете особо?

— Я всех люблю, переживаю за все футбольные столичные клубы в силу того, что являюсь руководителем «Объединения отечественных тренеров». Всей душой я болею за сборную России.

ДОСЬЕ

Михаил Гершкович родился 1 апреля 1948 года в Москве. Выступал на позиции центрального нападающего за столичные «Локомотив» (1966, 1979), «Торпедо» (1967–1971), «Динамо» (1972–1979).

Чемпион СССР (1976), двукратный обладатель Кубка СССР (1968, 1977), финалист Кубка обладателей кубков (1971–1972). За сборную СССР провел 10 матчей, забил три мяча.

Главный тренер молодежной сборной России (1994–1998), тренер сборной России (1999–2002), главный тренер «Ники» (2003–2005). Председатель правления «Объединения отечественных тренеров по футболу» (РОО ООТФ). Всего в состав организации входят 180 тренеров, представляющих клубы Российской премьер-лиги, Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги, а также работающих за рубежом.

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