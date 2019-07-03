Ученые из Небраски «стерли» ВИЧ из ДНК 23 мышей

Ученые из Медицинской школы Льюиса Катца при Университете Темпл и Медицинского центра Университета Небраски смогли удалить ВИЧ-клетки с помощью технологии редактирования генома и препарата для подавления вируса.

В итоге исследователям удалось избавиться от вируса у 23 мышей. Грызуны в этом эксперименте были непростые, а специальные — «очеловеченные». Их вывели для воспроизведения человеческих Т-клеток — именно они восприимчивы к ВИЧ.

Исследователи избавляли мышей от заболевания с помощью технологии LASER ART. Ее суть заключается в лечении длительного действия, с целью подавить репликации вирусных клеток.

Оставшиеся после процедуры зараженные клетки ученые «стерли» из ДНК мышей с помощью инструмента для редактирования генов CRISPR-Cas9.

Один из ученых — Говард Гендельман — рассказал, что он с коллегами ждал годы, чтобы подтвердить полное уничтожение вируса. Он объяснил, что процесс был длительным и требовал терпения, пишет Nature Communications.

В марте этого года года британские ученые добились ремиссии у пациента с ВИЧ-инфекцией. Врачи трансплантировали больному стволовые клетки донора с иммунитетом к вирусу. Это второй подобный случай за всю историю медицины.

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