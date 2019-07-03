Мэр Москвы провел ряд кадровых перестановок
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
— Принять Володина Алексея Александровича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, — говорится в опубликованном распоряжении.
Служебный контракт с Алексеем Володиным заключается на три года.
Согласно еще одному распоряжению мэра Москвы, от должности освобождена заместитель руководителя Департамента спорта Москвы Берсенева Елена Ивановна. Она уволена с государственной гражданской службы по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.
Кроме того, опубликовано распоряжение мэра Москвы об освобождении от занимаемой должности заместителя префекта — руководителя контрактной службы Северного административного округа Москвы Столярова Андрея Олеговича. Он уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе.
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