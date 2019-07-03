Анжелина Джоли вновь оказалась в больнице
• 18:09 • 3 июля 2019
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В данный момент Джоли снимается в картине «Тот, кто желает моей смерти»
Фото: кадр из фильма "Забирая жизни"
Голливудская актриса Анжелина Джоли снова попала в больницу. Данная информация появилась после того, как звезду засняли на выходе из клиники в Калифорнии.
На снимках заметно, что актриса выглядит худой и изможденной. Отмечается, что Джоли оказалась в клинике из-за обморока, сообщает издание The Daily Mail.
Напомним, в данный момент Джоли снимается в картине «Тот, кто желает моей смерти». Фильм расскажет о пожаре в пустыне американского штата Монтана. В центре сюжета находится подросток, попавший в программу по защите свидетелей. Это первая работа Джоли после трехлетнего перерыва в кино.
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