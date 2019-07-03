Мы не принцессы, чтобы разводиться!
Теория, мой друг, сухая,
А жизнь по-своему решит,
К примеру, есть принцесса Хая
И муж Мохаммед бин Рашид.
Мечтала бы так жить любая,
Но что творится, черт возьми!
Жена эмира из Дубая
Сбежала от него с детьми.
Чего, казалось, надо бабе?
Мы тайну вряд ли сохраним:
Ходить приходится в хиджабе,
Хотя и золото под ним.
Супруги ложе не остыло,
Но выпорхнула из дверей
И сорок «лямов» прихватила
Эмира честных долларей.
Ну, в общем, кризис у монархий
Арабских. Где былой уют?
В России, впрочем, олигархи
Супругам больше отдают.
Легко бежать, когда излишки,
Я даже понимаю их,
Но если рваное бельишко,
Одна хрущоба на двоих,
Шесть соток, а на них хибара,
И «запорожец» — чтоб поржать,
Да никому не нужно даром
Все это, и куда бежать?
Себя берем в итоге в руки,
Не делим скарб напополам,
И, несмотря на гнев супруги,
Храним совместно общий хлам.
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