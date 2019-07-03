Новые остановочные комплексы появятся на юге Москвы до 1 сентября

В редакцию «Вечерней Москвы» обратился Алексей Голованов, проживающий в Южном административном округе столицы. Он пожаловался, что на остановках общественного транспорта на маршруте, по которому он часто ездит, демонтированы павильоны.

Корреспондент связался с нашим читателем, чтобы прояснить ситуацию.

— Я часто пользуюсь общественным транспортом, который идет через остановку «Варшавское шоссе, 38». В основном маршрутом С8, который довозит до поликлиники. У меня мама — инвалид второй группы. Регулярно ездит по врачам, а в этом году оформляла инвалидность. 11 июня она добиралась в больницу самостоятельно, и оказалось, что павильон с остановки пропал! — рассказал Голованов.

Он пояснил, что то же самое произошло на остановках «Метро «Нагатинская», «Станция Нижние Котлы», «1-й Нагатинский проезд».

Чуть позже в «Вечернюю Москву» позвонила Раиса Васильевна Башлыкова из района Текстильщики.

— Два месяца назад исчез остановочный павильон на остановке «Храм» по Окской улице. Взамен ничего не установили, людям негде присесть, скрыться от дождя и ветра. Что можно сделать? — поинтересовалась женщина.

Корреспондент «Вечерней Москвы» официально обратился к руководству ГУП «Мосгортранс». Генеральный директор предприятия Леонид Антонов сообщил, что неудобства для пассажиров — вынужденные и временные. Демонтаж связан с заменой павильонов на современные и более удобные. Срок службы старых уже истек, они не соответствовали требованиям безопасности, несли потенциальную угрозу людям, ожидающим общественный транспорт.

Новые остановочные комплексы в первую очередь появятся на остановках «Метро «Нагатинская» и «Станция Верхние Котлы». Их поставят до 1 сентября 2019 года. Остальные площадки укомплектуют до конца года.

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