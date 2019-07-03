Владимир Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин в среду, 3 июля, освободил от должностей трех генералов.
Так, от должностей освобождены начальник Сибирского юридического института МВД, генерал-майор полиции Игорь Медведев, министр внутренних дел Чувашии, генерал-майор полиции Сергей Неяскин и начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН, генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев.
Кроме того, указом освобождается от должности замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД Игорь Хренков. Уволен с военной службы генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин.
Вместе с тем указом произведены несколько назначений: полковник Андрей Поляков стал начальником управления ФСИН по Дагестану, полковник Александр Просвернин — по Волгоградской области, полковник полиции Александр Юрчин возглавил НПО «Специальная техника и связь» МВД. Также президент назначил северо-западным транспортным прокурором Владимира Владимирова, прокурором Карачаево-Черкесской Республики — Олега Жарикова и прокурором Московской области — Сергея Забатурина.
Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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